許多家長為了能讓孩子在競爭激烈的升學環境下考上好學校，不惜重金聘請名師或是將孩子送去補習班，但孩子若是「越補越大洞」，家長付出的心血有可能會付諸流水。大陸重慶一名家長為了讓就讀高三的孩子考上名校，花了21萬人民幣（約新台幣91萬）補數學，沒想到孩子竟只考59分，氣得父親直奔補習班大鬧。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，位於重慶沙坪壩區公安分局於20日下午3點接獲某教育培訓機構的通報，稱現場有2女1男正在機構內大鬧，要警方到場協助處理。警方到場後，一名自稱家中有名高三孩子的楊姓父親表示，為了給孩子提升數學成績，陸續向機構繳納了21萬人民幣補習數學，但近日孩子學校裡的模擬考成績出來，數學竟只考59分，讓這位做父親的相當生氣，懷疑自己被機構誆騙，因此找來其他家人到機構飆罵威脅。

培訓機構負責人則解釋，楊男的孩子先前的數學成績只有20分而已，經過機構的教導後才成功進步到59分，家長應該看到孩子與機構的努力才是。另外，負責人還拿出補習班的收費方式，與孩子的簽到紀錄來證明他們的清白。

警方也認為，家長不應該將孩子的成績全都寄託在補習機構上，若是認為補習機構的收費方式不合理，應尋求正常的管道找相關部門投訴，而不是來補習班大鬧，在警方的勸說下家長才終於願意冷靜處理。