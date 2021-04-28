俄羅斯22歲女網紅特羅希納（Veronika Troshina）和男友前往印尼峇里島觀光時，一時「性」起直接在一座被當地人視為「聖山」的山頂上拍攝性愛片，並且還將影片上傳至知名色情網站PornHub，如今已吸引逾120萬人次觀看。消息一出，印尼警方火速祭出通緝令。

根據《太陽報》報導，來自俄羅斯雷賓斯克市（Rybinsk）的女網紅特羅希納，去年與26歲男友莫羅佐夫（Mikhail Morozov）在印尼巴杜爾火山（Mount Batur）上拍攝性愛影片，由於該山在當地被視為聖山，擁有壯闊的美景，也是印度教景點之一，吸引無數國內外旅客前往朝聖。

印尼當局得知後相當震怒，立即對女網紅及其男友發布通緝令並且徹查，邦利縣（Bangli）警官阿里亞萬（Dhana Aryawan）表示，「我們找到了影片中的拍攝地點，是位在神廟上方的登山小徑，目前正在向移民局調查涉案男女是否仍在峇里島」。

據悉，該性愛片是在去年拍攝並上傳至色情網站PornHub，至今已吸引逾120萬人次觀看，但影片似乎已被刪除，目前印尼當局尚不清楚兩人在當地停留多久時間，一旦兩人仍在印尼境內，將因公共猥褻罪面臨長達2年8個月的刑期。