仔細觀察身邊的事物，有時候很可能就會發現不一樣的驚喜！大陸一名地質學系主任日前出差時，意外在貴陽機場廁所的洗手台上發現很特殊的大理石花紋，仔細一看才發覺這些花紋是一大片來自數億年前的腕足類化石，消息曝光後立刻引發網友熱議。

綜合陸媒報導，中國礦業大學地質系主任陳尚斌日前出差，意外在貴陽機場廁所的洗手台上看見很特別的大理石花紋，仔細觀察後發現這些全都是化石殘骸，覺得非常有趣，於是隨手拍下照片分享到社群平台上，地層古生物專家錢邁平博士看到後，和中國科學院沈樹忠院士交流、鑑定，認為這些化石是來自約4.39億年前志留紀早期的五房貝屬。

沈樹忠院士近日參與電視節目《開講啦》，分享這個有趣的發現，他直言有很多賓館或是廁所的梳妝台、洗手台其實材料內都含有化石。江蘇省地質學會秘書長詹庚申也指出，在貴陽、雲南地區這種大理石材料很常見，雖然化石生成的年代離大家很遠，但在現實生活中的距離卻比想像還要近。

新聞曝光以後，讓很多網友都感到相當震驚，紛紛留言：「所以，是這化石太屈才，還是廁所太豪華了」、「這種材料很常見啊，一直以為是人造的紋路」、「原來我和幾億年前的化石擦肩而過！」、「我也是在化石洗手台上洗過手的人了」。

對此，貴陽機場的工作人員回應，廁所目前都還是維持開放使用，不過已經向上級相關單位通報這件事，未來機場會如何處理這個「化石洗手台」還沒有結論。