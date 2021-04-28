購買中古屋之前，每個人都會仔細觀察各個角落，確定屋況符合自己的需求才會下手，但也有不少人因為預算限制而無法要求太多。近日有一對夫妻只花了15萬美金(約新台幣418萬5000元)購買一處老宅，他們為了省錢只能自己動手油漆及裝潢內部，沒想到意外發現一個神秘空間，讓他們驚訝不已。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自美國奧克拉荷馬州的女子蜜亞（Mia），與先生結婚後育有1女，近日他們在當地購買了第一間房子，但他們因為手上的現金並不多，只有少少的15萬美金，因此只能買到屋況不佳的老宅，不過他們還是十分開心，並在抖音上公開了新家的參觀影片，打算與老公一起DIY改造他們的新家。

當他們裝潢到廁所時，發現廁所的牆面疑似只是個輕隔間，因此打電話詢問前屋主，前屋主表示因為之前有些漏水，但他們年紀大了無法一一修理，所以暫時將這個空間遮蓋起來避免被外人看到，只要經過小小的整修便能正常使用，蜜亞與丈夫雖相當無奈，卻也只能用工具撬開看看裡面的情況。

影片中，只見蜜亞的丈夫站在馬桶上，將上方的木板拆下並撬開牆面，打開才發現裡面竟有一個完整的淋浴空間，但他們也察覺這個淋浴空間不是前屋主所說的一點點漏水，而是整個牆面都因漏水而被腐蝕，得花一筆錢整個拆掉重做才能使用，讓他們相當頭痛。

不過網友卻紛紛留言「多了這個淋浴空間轉賣後會更值錢」、「一定要好好整理這個淋浴空間看起來很棒」、「好大的空間別浪費了」、「我聽到好多錢的聲音」、「轉賣一定不只15萬美金」，引發熱烈討論。