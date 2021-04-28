大陸江蘇一對新人的婚禮發生了一個溫馨的小插曲，新娘家中飼養的黃金獵犬疑似捨不得她出嫁，索性直接趴在她的婚紗上不肯離開，這一幕感動現場不少人，最後新娘決定將狗狗帶到遠在安徽的婆家一起生活。

根據《星洲網》報導，江蘇徐州市一對新人在婚禮期間，新娘的愛犬連續5次爬上婚禮舞台，一屁股趴在她的婚紗上不肯移動，不管一旁的伴郎和伴娘如何安撫，牠都不為所動，即便期間強行抱牠離開舞台，牠也會再次回頭趴在新娘的婚紗上，就連新娘一手拿著捧花，一手輕拍牠的頭，但牠好像也「樂在其中」，說什麼都不願意離開。

婚禮攝影師張輝表示，當時看見這一幕情景感觸良多，忍不住將畫面拍了下來，並提到婚禮是在新娘家舉行，但狗狗捨不得主人出嫁到安徽，所以就一直守在女方身旁。

所幸有知情人士透露，新郎和新娘當場決定，將黃金獵犬帶到婆家一起生活，狗狗最終如願以償升級為「嫁妝」，跟著主人一起陪嫁，不用忍受相思之苦。

畫面曝光後，感動無數網友，紛紛留言直呼「動物都是有靈性的」、「還好主人帶走了」、「太好了！狗狗也一起陪嫁了」、「狗狗好暖心，感情真好」。