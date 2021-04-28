網路上許多網紅為了賺取點閱率，不惜砸下重金製造誇張的影片效果，或是以各種新奇古怪的題材來吸引注意，但一個不小心可能因此送命。一名YouTuber近日為了拍攝影片，找來了挖土機放置在海上，並將自己綁在挖土機上表演特技，沒想到途中竟發生意外撞上挖土機的支架，當場失去意識嚇壞眾人。

根據英國媒體《太陽報》報導，這位知名YouTuber傑夫維特克（Jeff Wittek）以挑戰極限運動而爆紅，在網路上坐擁290萬名粉絲追蹤，日前他為了拍攝新的影片，找來了一群好友幫忙，他們一起前往海邊並僱用了一台挖土機，傑夫維特克用繩子固定在挖土機的上方，並將自己綁在上面隨著挖土機快速的旋轉。

沒想到轉了幾圈之後，挖土機忽然停止旋轉，傑夫維特克也因為旋轉慣性與重力加速度，一頭撞上挖土機的鋼架，當場失去意識跌入海中，朋友們看到後立即衝上前將他放下趕緊送醫。檢查後才發現他不僅大腿韌帶斷裂與髖部骨折，頭骨還有多處碎裂，眼窩也破裂差點失明。

傑夫維特克幸運撿回一命後，也拍片表示撞到的當下眼前一片模糊以為自己快死了，醒來後全身撕裂般的痛苦，現在唯一想做的就是趕緊恢復過去健康的狀態。不少網友看到影片後紛紛留言「果然是在玩命」、「希望這次能讓你學到教訓」、「真是為了點閱不要命」、「怎麼這麼多愚蠢的人在做愚蠢的事情」。