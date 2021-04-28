2001年9月11日，美國發生911恐怖襲擊事件，19名恐怖份子劫持4架民航客機，故意讓其中2架撞向世界貿易中心雙塔，導致2749人死亡和失蹤，是美國近年來最嚴重的事件之一。日前有網友翻開塵封許久的家族相簿，豈料居然看見了911事件的第一手照片，讓他驚訝不已，決定將照片數位化分享到網路上。

根據《紐約郵報》報導，19歲少年利亞姆（Liam Enea）日前無意間翻開了一本塵封將近20年的情人節主題相簿，豈料裡面存放了許多張911恐怖襲擊事件的照片，一個個畫面都完整且清晰地重現了事發當下的情景，包含世貿中心被客機撞出的大洞，以及噴發出陣陣濃煙與碎屑的瞬間。

利亞姆透露，這本相簿原本屬於他的姨婆瑪麗安（Maryann Puglisi-Muñoz），大約4年前才傳到他的手中。瑪麗安過去曾居住在紐約市格林威治街一棟公寓裡，房間恰好正對著世貿中心，這些照片全都是用即可拍相機所拍攝，為了確認真的和911事件有所關聯，利亞姆先用空拍機調查，之後也向母親詢問，證實時間和地點都正確無誤。

利亞姆對於這驚奇的發現相當震撼，決定將照片數位化後分享到Reddit和Flickr相簿中，另外也在TikTok拍攝影片，帶網友一起瀏覽相簿。利亞姆表示：「911事件最具標誌性的照片都是在遠距離、建築物附近的地面或空中拍攝的」，因此希望大家可以透過不同角度的事發現場照片，得到不同的感受。