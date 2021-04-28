無論是在都市、鄉鎮、海邊、山林，總能看見麻雀成群棲息在電線杆上的身影，並且伴隨著嘰嘰喳喳的聲音，不過群體生活難免會有摩擦的時候，網路上日前就瘋傳一段麻雀打架的影片，有趣的是，正當兩隻麻雀打得難分難捨之際，突然跌落平台，引來其餘同伴圍觀，如此戲劇化的轉折全被鏡頭給拍了下來，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

Youtube頻道「wingpartners」先前曾分享一段麻雀打架的影片，畫面中可見，成群的麻雀正在路邊的平台上休息，其中兩隻麻雀在毫無預警的情況下，突然在鏡頭面前互相啄咬，此舉也引來其餘同伴們的注意，紛紛將視線移到打得激烈的兩隻麻雀身上，一點也沒有勸架的意思，而說時遲那時快，兩隻麻雀突然跌落平台之下，瞬間消失在同伴們面前。

面對突如其來的狀況，原本看好戲的麻雀也嚇壞了，紛紛一跳一跳的趨近平台邊緣，好奇心爆棚的「站一排」探頭朝著麻雀跌落處向下看去。

麻雀如此戲劇性的反應，讓不少網友看了眼睛為之一亮，紛紛留言打趣笑說「實在有夠可愛」、「三姑六婆跟麻雀一樣嘰嘰喳喳在討論，欸不對！真的是麻雀欸！」、「麻雀『衰小』，五臟俱全」、「麻雀：你才衰小」。