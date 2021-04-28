不少住宅大樓為了防止鳥類停留、大小便，都會在圍牆擺上「防鳥刺」，不過這招對於暴走中的鸚鵡來說似乎不太有效。澳洲一名男子日前走在街上，突然有一塊尖銳物品掉落腳邊，他抬頭查看狀況，沒想到居然看見一隻暴走的鸚鵡正在摧毀防鳥刺。

這隻鳳頭鸚鵡在當地早就「臭名昭彰」，經常會偷遊客和居民的食物。(影片來源/Facebook/Ken Oath)

根據《衛報》報導，這起事件發生在新南威爾士郡藍山市，艾薩克（Isaac Sherring-Tito）當時正走在街道上，突然發現有尖銳物品不斷從空中掉落，他好奇抬頭查看，沒想到居然看見一隻鳳頭鸚鵡，手腳並用地拆除著大樓牆上所裝設的防鳥刺，再把它們丟到地上。

艾薩克覺得這一幕相當有趣，於是拿出手機拍攝，從影片可見，沿路的邊緣早就掉落許多防鳥刺，推測這隻鳳頭鸚鵡的「拆除作業」已經開始好一段時間，似乎對於這些阻礙自己休息的東西感到非常不滿。

這段影片曝光後立刻在澳洲網路上瘋傳，許多網友都認為這隻鳳頭鸚鵡的行為非常搞笑，似乎下一秒就可以從牠的嘴裡聽到髒話飆出。

I have several photos of that specific jerkbird. He is a liar and a thief. pic.twitter.com/epo20crrEE — Stilgherrian (@stilgherrian) July 5, 2019

另外，影片也引來了當地人爆料，指出這隻鸚鵡在當地早就「惡名昭彰」，附近的居民都認得牠，不但曾經在大街上偷拿遊客的小吃，還會趁居民不注意想要偷走超市推車裡的食物，不過這樣的「惡霸」形象反而讓牠獲得眾多粉絲，大家紛紛稱讚牠十分聰明，對於牠的生存手段也感到佩服不已。