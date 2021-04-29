有些熱戀中的男女眼中只有彼此沒有旁人，會在大庭廣眾之下接吻、擁抱大方示愛，但如果直接在大家面前寬衣解帶就太過火了。英國近日傳出一起離譜的「活春宮」事件，一對情侶不顧旁人眼光就在公園的草地上半裸著身體「公然啪啪」，讓一旁帶著孩子玩耍的母親看不下去，將這一幕拍了下來。

根據英國媒體《The Buck Sherald》的報導，一名住在白金漢郡的母親，日前帶著7歲孩子前往愛丁堡運動場公園（Edinburgh Playing Fields）玩樂時，看到一位長髮披肩的女子疑似脫掉褲子坐在男友身上前後晃動，她往前走近才發現這名女子竟不顧外人眼光，就在公園的草皮上與男友「啪啪啪」。

這位媽媽剛開始強忍怒氣，向女子勸說「不好意思，這裡有小孩子，你們卻在這裡做愛，這是對的嗎？所以你們在這裡幹嘛？」，這對情侶卻一派輕鬆認為這沒有什麼大不了，女子還坐在男友身上敷衍回了一句「是的，我知道我們錯了」，讓媽媽當場忍不住脾氣直接飆罵「我的孩子只有7歲，你們竟然在他們面前做愛」，女子則立刻回說「好嘛！但你也不能拍我們」，讓這位媽媽再度大吼「什麼叫”好嘛”，你知道現在所有人都看到你們脫掉褲子在做愛，但我們需要被尊重」。

這位媽媽事後將飆罵的過程上傳至社群媒體，在網路上瘋狂轉發，網友紛紛留言「這對情侶太扯了」、「這麼急怎麼不去飯店，有這麼窮嗎？」、「嘴巴說知錯，身體卻繼續騎」、「在小孩面前真的很糟糕」、「這男的真是重口味」、「如果是我也一定拍下來」。