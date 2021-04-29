荷蘭科學家日前發布一項最新研究，發現暴龍雖然體型巨大，但其實每小時步行速度不到5公里，跟人類的自然步行速率差不多，顛覆不少人的想像。

根據《每日郵報》報導，荷蘭科學家透過3D重建尾巴與生物力學模型，針對2013年在美國蒙大拿州出土，長約13公尺、重約6噸的雌性暴龍標本「崔克絲」（Trix）進行分析，並開發新的方法估算暴龍擺尾結合步幅的行走速度。

阿姆斯特丹自由大學原始生物力學碩士生拜萊特（Pasha van Bijlert）表示，先前的研究估算暴龍步行速度在每秒2至3公尺之間，換算約每小時7.2至10.8公里，不過最新估算的速度則低了約1倍左右。

他解釋，暴龍等雙足行走恐龍的尾巴有著彈簧狀韌帶，「就像沿著尾巴長度延伸的橡皮筋」，使牠們走路時會優雅的上下擺動，而崔克絲的尾巴重達1000公斤，步伐與尾巴擺動頻率一致，就能減少所需的力量，並從中推算出步行時速為4.5公里，且與大象、馬和人類的自然步行速度相似。

不過拜萊特也強調，雖然暴龍走路的速度沒想像快速，但現在還無法斷言人類能跑贏暴龍，牠的最快速度還有待進一步研究。

6600萬年前的崔克絲，居住在如今的北美西部，當時是一個被稱為拉拉米迪亞（Laramidia）的島嶼大陸，目前在Museum Naturalis展出。