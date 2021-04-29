美國佛羅里達州一隻黑白貓意外遭車撞，主人發現牠時奄奄一息，誤以為愛貓已過世，便埋入土裡安葬，豈料5天後黑白貓竟爬了出來，甚至還自行走回家，而牠的傷勢相當嚴重，所幸經過治療後奇蹟般活下來，如今牠的現況曝光，讓不少人驚呼，更稱牠為「喪屍貓」。

Back in 2015, Bart’s owner reported having his cat buried after he was hit by a car and presumed dead. Five days later, the seriously injured cat came back, looking for food. 由 Today Show 發佈於 2021年4月26日 星期一

佛羅里達州西海岸坦帕市一隻黑白貓巴特(Bart)2015年不幸被車撞，主人赫特森(Ellis Hutson)救起牠時，發現愛貓已沒生命跡象，便將牠埋在自家附近的空地，豈料5天後牠竟爬了出來，自行回家討食物吃，而赫特森看到愛貓回來，也感到相當驚訝，由於巴特的傷勢嚴重，便將牠帶至醫院治療。

動保中心「Temperical Humane Society of Tampa Bay」檢查發現，巴特全身是傷、下頜骨折，身體非常虛弱，左眼甚至被撞到凸出來，花了3小時進行摘除，經過幾次大型手術後，巴特靠著堅強的意志力活下來，但術後的醫療費非常昂貴，主人赫特森根本沒有能力支付，甚至曾表示要棄養貓。

但當巴特被治療好後，赫特森又反悔想將貓討回去，讓動保中心非常傻眼，便要求法院裁定，經過長達20個月的法律訴訟，順利取得巴特的擁有權，並由動保中心員工瓦萊麗(Valerie)領養，巴特的故事當時還登上新聞版面，不少網友稱牠為「喪屍貓」(Zombie Cat)，因為牠從土裡爬出來，而且少了一隻眼，看起來就像喪屍。

近日美媒《TODAT》訪問瓦萊麗，並為巴特拍攝近況照，瓦萊麗對此表示，很感謝「Temperical Humane Society of Tampa Bay」當時的協助，提供巴特醫療與康復費用，指愛貓經歷非常辛苦的遭遇，牠能夠起死回生根本是奇蹟，而巴特剛抵達她家時，由於家中還有3隻貓，起初擔心雙方會不合，不過當時其中一隻貓馬克斯(Max)便靠過去舔牠表示歡迎，讓巴特順利融入大家。

如今巴特與其他貓相處的很好，而且非常愛惡作劇，儘管少了一隻眼，不過牠的身體非常強壯，瓦萊麗提到，巴特身體在康復階段時，牠仍會嘗試碰觸其它貓，與別人保持良好關係，「牠就是希望能被愛，想要身邊有同伴的感覺，巴特的個性非常好，而且每次都第一個走到門口歡迎主人回來」。