一名來自波蘭的女老師因為身材太過凹凸有致，總是被投以異樣的眼光，最後她乾脆飛到美國擔任模特兒，竟意外爆紅，年收入破千萬。

根據外國媒體《每日星報》的報導，來自波蘭的這位英文女老師羅米采斯（Romi Chase），過去教書時常因豐滿的上圍及前凸後翹的身材曲線，遭到人們行「注目禮」，還曾多次要求她將身材藏起來，因為對於波蘭人傳統印象中的美女，必須是長髮碧眼、身材苗條或是擁有一雙大長腿才行，而她「棉花糖」的微肉身材則被定義為肥胖，因此當她想穿著性感火辣的衣服展現身材時，就會被要求「把肥肉包好」，讓她飽受歧視、備受打擊。

不過，羅米采斯無意間得知自己「奶膨腰瘦」的身材，十分符合美國人的口味後，她便決定拋下波蘭的一切，離鄉背井前往美國放手一搏。羅米采斯到了美國立即擔任起模特兒，在成人產業中相當受到歡迎的社群媒體「OnlyFans」上PO出多張火辣性感照，慢慢在網路上打開知名度並販賣自己的性感慾照。

如今，羅米采斯靠著模特兒事業成功闖出名聲，在短短的1年半內靠著販賣照片，狠賺100萬美金（約新台幣2800萬元），讓不少人對她另眼相看。羅米采斯在受訪時表示，自從到了美國後人生出現逆轉，得到了許多力量，之後她將打造個人品牌繼續投資事業，走出不一樣的人生。