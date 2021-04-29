別出心裁的商品設計，往往格外吸引消費者買單，國外知名購物網站「亞馬遜（Amazon）」日前販售一款愛心造型的自行車尾燈，不過因為外型太過奇特，乍看之下猶如男性生殖器，讓不少人看了臉紅心跳。

亞馬遜一款上架的自行車尾燈，使用時呈現「倒愛心」的造型，能懸掛在自行車坐墊下方發光示警，預防交通事故發生，並具備防水功能，一個要價1398元日幣（約359元台幣）。

商品曝光後經網友轉發至推特，隨即引起廣大迴響，不少人認為「倒愛心」的造型與男性陰囊十分相似，尤其是騎車時，隨著車身行進移動，自行車尾燈也不斷搖擺晃動，讓人看了臉紅心跳。

不少網友害羞直呼，「我的第一個想法絕對不是『心形的自行車尾燈』」、「愛心形狀？它看起來更像是一個『球袋』吧」、「它就是睪丸」、「很多人都說看起來像『球袋』，但我覺得比較像是用過的保險套」、「說是貓咪的『鈴鐺』也不為過」。