日本一名攝影師近日走進北海道美唄市的山區，拍攝當地一間荒廢近50年的小學，只見一棟圓形建築物旁全是蓊鬱的樹木，小學彷彿被樹林吞沒，絕美照片曝光後，獲得8.2萬網友按讚，讓許多人聯想到吉卜力動畫《天空之城》。

綜合日媒報導，攝影師野口恭平日前至北海道美唄市山區進行拍攝，發現一棟廢棄的圓形建築物，而此為1906年創立的「美唄市立沼東小學」，當時附近有一座礦場，因此居民非常多，全盛時期全校甚至多達1570名學生，之後因礦業衰落，當地居民紛紛離開，人數越來越少，學校於1974年閉校，如今變成一座廢墟。

野口恭平表示，早在2013年他就曾拍攝該所荒廢小學，但如今他擁有一台空拍機，便決定舊地重遊，以空拍的角度進行拍攝，不過因這一所小學已荒廢47年，建築物一樓全是積水，他無法進到室內拍攝，不過已盡可能將原貌拍攝下來。

只見圓形建築物被樹林包圍，彷彿與大自然融為一體，畫面也讓野口恭平相當震撼，並將照片分享至推特帳號@kyon_K4。不少網友驚呼「好像《天空之城》」、「太神秘了！好想住在裡面」、「我們這裡也有20年前左右的廢校，小樽的石山中學」、「北海道的森林其實還蠻危險的，感覺隨時會有熊出沒」、「怎麼有點像福建土樓」。