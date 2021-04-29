許多老年人退休後喜歡遊山玩水，參加旅行團有專車接送，也有隨車附餐，是多數人的首選。不過大陸重慶卻傳出有十多名老人參加一日遊行程，到了目的地後卻發現竟被安排參觀墓地，當場爆氣狂罵，消息曝光後引發外界熱議。

綜合陸媒報導，重慶十多名老人經人介紹後，參加一日遊旅行團，加上價格便宜，只要18元人民幣（約77元新台幣），報名十分踴躍，一路上更是歡笑不斷，沒想到一行人下了遊覽車後，發現竟被帶去參觀墓地，原本興致高昂的氣氛瞬間凍結，說好的景區竟然變墓地，讓老人們當場氣得破口大罵，「我們是出來旅遊，怎麼帶我們來看墳墓，老年人一般都有點忌諱的！」

後來一問之下才知道，旅行社打著遊玩的名義，實際上是要推銷墓地，眼見眾人強烈反彈，旅行社決定退還費用，並安排免費午餐安撫一行人，最後再連人帶車送回。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言痛批旅行社太過離譜，竟然為了業績不擇手段瞞騙老人家，「帶老人家去看墓地，太缺德了吧」、「膽子太大了，也不怕大爺大媽當場氣到暈倒」、「這種旅行社就該好好查一下」、「太扯了」、「就算便宜也不能這麼做吧，更何況人家也花錢了」。