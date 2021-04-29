澳洲一名女子日前與朋友至昆士蘭州附近水域划獨木舟，期間抬起槳時發現，上面疑似黏著一團泥巴，仔細看才發現，爛泥似乎有嘴巴與眼睛，才知道這是一隻魚，由於牠的外型相當特殊，因此他們將其模樣拍下並上傳網路，不少網友看到急勸她別碰，更表示「這是世界最毒的魚」。

It's the world's most venomous fish and can kill in an hour 😱 由 Daily Mail 發佈於 2021年4月25日 星期日

女網友珍妮佛(Jennifer Taylor)在臉書社團「Australian Native Animals」表示，日前與朋友至昆士蘭州湯斯維爾市(Townsville)附近水域划獨木舟，期間發現槳上面竟黏著一團像爛泥的詭異生物，細看有眼睛與嘴巴，表情看起來極為厭世，乍看之下又像岩石，由於牠的模樣非常特別，因此便拍照po網。

不少網友急勸他們別碰，指這一隻生物是「石魚」(stone fish)，「我朋友20年前曾踩到石魚，結果他在醫院裡躺了3個月，痛到差點死掉」、「這一種魚非常危險又有毒，而且擅於偽裝，玩水時不知不覺就會碰到，當下讓人痛不欲生」、「第一眼看到時，還以為某一種動物的排泄物」。

根據《每日郵報》報導，昆士蘭博物館對此說明，石魚是所有魚類中最有毒的，生活於澳洲北半部的沿海水域，通常會保持靜止不動，將自己埋在礁石中，擁有13個尖銳的背鰭棘，底部則有2個毒腺，民眾若不幸被刺傷時，有毒的背鰭棘會引發疼痛，疼痛感將持續好幾天，導致肌肉麻痺、呼吸困難、休克等，嚴重甚至可能會心臟衰竭而死亡。

一名9歲男童去年在昆士蘭州陽光海岸淺水區戲水時，期間不小心被石魚蟄傷，腳底被扎進2根刺，導致他痛得哇哇大叫，以為自己要死了，他的母親凱莉(Kylie Stapleton)發現後，趕緊向附近居民求助，並要來熱水治療傷口，所幸當時有救護車經過，能夠立即提供藥物治療，緩解男童的痛楚，凱莉提到「如果遇到這種情況，你要先將刺浸入熱水中，以便抽出毒液」。