新冠肺炎疫情近日在印度大爆發，不僅感染人數每天以「萬」為單位激增，就連醫療體系及火葬場也全面癱瘓，讓當地民眾人心惶惶，不過在這種艱困的情況下，還是有人堅持要舉辦婚禮。印度一名準新郎日前被確診罹患新冠肺炎，但他與妻子仍堅持舉行婚禮，讓當地居民全都傻眼。

根據印度當地媒體的報導，因新冠肺炎疫情持續在印度延燒，不少醫療體系落後的鄉鎮，更陷入前所未有的失控狀態，死亡人數快速爆增，完全來不及處理，只能堆在公園裡集體焚燒，印度政府只好推出宵禁、聚會管制等多項政策防堵疫情持續擴散，但位於印度中央邦的一對新人，竟不管政府的命令堅持舉辦婚禮，而且準新郎也確診感染肺炎，讓附近鄰居相當緊張趕緊通報警方到場阻止。

警方到場後，新郎的父親才表示，因家中老人身體不適，希望能看到喜事為他們沖喜，並且透露新郎雖確診卻沒有出現任何不舒服的症狀，稱「婚禮已經延後幾天才辦了，應該沒問題」。警方最後也同意他們在本月26日舉行婚禮，但無論是主持婚禮的祭司、家屬、賓客還是新郎、新娘，都必須穿上整套防護衣及塑膠面罩避免傳染，警方也派人到場監督。

婚禮影片中，所有人都包得緊緊，完全看不出來誰是新郎與新娘，讓網友看到影片後紛紛留言「包成這樣也要辦？到底在急什麼」、「看起來很像搞笑影片」、「他們看起來一點都沒有婚禮的喜悅」、「看起來很像在醫院」、「政府也很瞎，疫情這麼嚴重，怎麼會允許」。