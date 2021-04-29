泰國拉差汶里府班帕縣一名住戶養的母雞，近日產下一顆葫蘆形狀的雞蛋，由於外型非常特殊，因此被住戶視為幸運物，甚至把雞蛋供奉起來，神奇的是，住戶稱他們獲得葫蘆蛋後，從此好運不斷，而此事也引來附近居民圍觀，甚至還有人願意出錢購買。

根據《世界日報》報導，拉差汶里府(Ratchaburi)班帕縣一名60歲屋主甘妮卡提到，他們在自家養了不少雞，每天中午她都會查看雞的狀況，本月23日她照往常一樣巡視雞舍，發現其中一隻7個月大的母雞竟產下一顆怪蛋，外型不是橢圓形而是葫蘆的形狀，讓她感到相當驚訝。

葫蘆雞蛋長7公分、周長為10公分，顏色則呈現咖啡色，甘妮卡隨後將蛋拿起來晃，發現裡面似乎有液體，但比普通的雞蛋還要輕，隨後她與家人進行鑑定，眾人一致認為，葫蘆蛋確實是母雞生下的真蛋，甚至覺得這顆雞蛋能為他們帶來好運，便將其放在佛架上供奉。

甘妮卡表示，當初為了排解孤獨才會養雞，沒想到越養越多，如今數量多達65隻，通常以木瓜、香蕉樹心等天然植物作為雞的飼料，因此母雞產蛋量非常充足，每天平均可產下60多顆雞蛋，附近鄰居都會來跟她購買，提到自從開始養雞後，她的運氣似乎慢慢變好。

甘妮卡更提到，母雞生下葫蘆蛋後，自己和家人的好運更是不斷，每件事都變得很順利，認為此蛋就是家中吉祥物，而鄰居得知後，甚至慕名來他們家看蛋，還有人願意出錢購買，不過甘妮卡並不願意出售，未來會妥善的保管葫蘆蛋。