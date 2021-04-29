台灣素有美食王國之稱，無論是街邊小吃或是餐廳飯館，都深受國人喜愛，不過隨著慢性腎臟病人數逐年成長，2019年就醫數已達42萬人，健康飲食觀念也漸漸受到重視。對此，就有一名女網友表示，自己飲食偏向重口味，憂心日後走上洗腎一途，但目前短期無法戒掉這習慣，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光2訣竅，直言「久了就會習慣了」。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「重口味怎麼戒」為題，PO文透露，自己從小到大，在飲食方面十分重口味，不只是吃辣，還吃得很重鹹，「一份炒飯我會叫老闆炒鹹一點後，回家自己再加鹽巴跟醬油」，雖然自己因為擔心日後走上洗腎一途，曾嘗試戒掉重口味，但效果不佳，不禁好奇「有成功戒除的人嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「等健檢出紅字，就會嚇到改掉這習慣的」、「還是要均衡比較好，等身體抗議，往往來不及了」、「吃太鹹要擔心心血管疾病，所以不只是怕洗腎，還要擔心水腫、血管硬化、心臟病、心臟衰竭」、「多喝水、嘗試多吃蔬菜」、「先調整心態，吃得飽就好，不要過份要求味道」、「去洗腎中心走一趟就有決心想戒了，我媽在洗腎，真的很辛苦」。

也有內行人建議原PO不妨從「改變基本飲食」和「口腔清潔保養」兩方面雙管齊下，「開始吃水煮餐，吃一陣子後再吃正常的食物」、「水煮餐習慣就不會想吃太鹹，慢慢咀嚼就會吃到食物的味道」、「慢慢的減鹽、多喝水，會漸漸習慣沒那麼鹹的口味」、「減鹽減糖都會習慣，口水成分也會改變，給自己半個月時間努力看看吧」、「你很常刷牙嗎？我覺得刷牙或是使用漱口水都會讓味覺變靈敏，不會加一堆調味料還嫌沒味道」。