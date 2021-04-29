人類無論是面對大自然還是動物，都顯得特別渺小，尤其是遇見巨大的掠食性動物時，也同樣可能變成被獵食的對象。紐西蘭一名男子日前與好友一同前往海邊潛水時，意外遇到一群正在覓食的虎鯨，嚇得他不敢亂動，與虎鯨對看許久，而這一幕也被他拍攝了下來，受到網友熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，紐西蘭一名46歲的男子史蒂夫莫里斯（Steve Morris），在當地專門經營物流營銷。本月18日他與一群好友們相約前往鮑恩鎮（Bowentown）的豐盛灣（Bay Of Plenty）浮潛時，下海沒多久就發現附近經過8隻正在追捕獵物的虎鯨，嚇得他趕緊往岩石邊游去。

當史蒂夫莫里斯游到岩石邊回頭一看，發現自己已被2隻路過的虎鯨盯上，在他的周圍不斷盤旋、徘徊，讓他當下有些緊張，這2隻虎鯨甚至定住不動，近距離與史蒂夫莫里斯相視將近30秒鐘，史蒂夫莫里斯後來發現這2隻虎鯨似乎沒把他當成獵物，只是對他十分好奇才停下來觀察，這才卸下心房向2隻虎鯨揮揮手打招呼，最後2隻虎鯨也轉身離開。

史蒂夫莫里斯表示，他在這個海灣游泳超過10年，以前只見過2隻虎鯨，從沒像這次這麼近距離的靠近過牠們，所以剛開始有些不安，但後來意識到牠們只是來打招呼後便不再緊張，也很開心能有這種令人難忘的經歷。影片上傳後吸引大批網友紛紛留言「好特別的經驗」、「我也好想看看牠們」、「瞬間有跑馬燈閃過的畫面」、「有種恐怖電影的感覺」、「要是我看到牠們背都涼了」。

事實上，虎鯨又稱殺人鯨，是海洋中相當聰明的掠食者，擅長利用群體圍捕的方式獵食鮭魚、海豹、海獅、海象等生物，雖野生虎鯨不太會威脅到人類的安全，但過去也曾有人工飼養的虎鯨攻擊訓練師的案例。