世界之大無奇不有，英國一名24歲女子基爾馬丁（Bella Kilmartin）因為罹患罕見疾病，只要一笑就會睡著，甚至在游泳池內也照睡不誤。

綜合外媒報導，英國伯明罕一名24歲女子基爾馬丁，在十幾歲時就發現自己會毫無預警的睡著，就連考試時也會打瞌睡，讓她在求學生涯中不堪其擾，後來她被診斷出罹患猝睡症（narcolepsy）和猝倒症（cataplexy），前者是只要一發作，無論何時何地就會讓人突然進入睡眠狀態；後者則會因為強烈的情緒反應，而出現突發的肌肉癱瘓，在基爾馬丁的案例中，她的激烈情緒反應是笑。

基爾馬丁表示，當她遇到逗人發笑的事情時，這種狀況會更加明顯，當下她會失去對肌肉的控制，頓時全身無力，「我一笑，肌肉就會變得虛弱，瞬間膝蓋發軟、頭部下垂，但其實我意識相當清楚，只是身體完全無法動彈，好幾次我把熱茶打翻，只能任由熱水灑在我身上，無法控制自己的身體真的很可怕」。

除此之外，她也曾在樓梯上突然失去控制跌下階梯，幸好她的母親及時抱住她；2016年前往西班牙度假時，更在泳池內睡著，幸好她的朋友知道她的病況，游到她的身邊，並扶著她的頭，使其保持在水面上，接著協助她游到泳池邊，才沒有溺水。

基爾馬丁坦承，起初絕口不提自己的病況，「剛開始時，我很迷惘，因為這讓我很尷尬，需要承受外界異樣的眼光，但現在我很坦然，因為了解其他病友的類似經驗後，確實對我有很大的幫助，所以我變得樂意分享自己的病症，希望喚起大眾對這類罕病的關注」。