隨著小偷偷竊的技術越來越多變，許多店家為了防止小偷光顧，都會在店裡裝上監視器，查看店裡的一舉一動。近日辛巴威一名穿著寬鬆洋裝的女子，被店家從監視器發現她的行為詭異，跨下還有1大包不明物體，決定攔截盤查，一掀起衣服讓現場所有人都傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，位於辛巴威的一處警察局，日前收到服飾店通報，表示店內出現一名身穿寬鬆花裙，但行為詭異的女子，請警方到場處理。警方到場後，拿著手機記錄盤查的過程，剛開始並沒有在女子的袋子裡發現任何可疑的物品，也沒有發現店內遺失的商品，但她走路時動作十分奇怪，下腹至跨下處還有1大包東西左右晃動，讓店家覺得相當可疑。

後來店家乾脆直接掀起這名女子的洋裝，發現她身上竟穿著一件膚色的特製內褲，在腹部挖出一個洞，讓她可以將偷來的7件衣服全部塞在裡面，打算製造自己是名孕婦的假象，但東窗事發後女子似乎沒有太多感覺，冷靜接聽打來的電話，一邊讓店家盤查，後來她也坦承犯案遭到逮捕。

不過，女竊賊鎮定接電話的反應，也吸引網友熱烈討論，紛紛留言「看來她應該被抓過好幾次了」、「她一定想說這件褲子這麼厲害，怎麼又被抓了」、「那件褲子好酷喔」、「這是塑身衣改造的吧？」、「感覺之後會變成一種時尚」、「我也想要那件褲子感覺很方便」。