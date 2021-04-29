不少民眾在撒哈拉沙漠東部淘金，也意外發現古文物。蘇丹一群礦工先前在東北部一個金礦場，發現一些特別的石製工具，隨即聯繫考古團隊前往研究，在地底出土大量石器，經過檢驗後粗估，這些石器可能擁有百萬年的歷史，是東撒哈拉沙漠目前發現最古老的史前工具。

An INCREDIBLE discovery: The world's first mancave!!! 由 Daily Mail 發佈於 2021年4月27日 星期二

根據《每日郵報》報導，撒哈拉沙漠東部近幾年掀起淘金熱，大量露天礦場被挖掘，提供考古學家觀察沉積層的機會，甚至還出土不少古文物，日前有礦工在蘇丹阿特巴拉市以東約72公里一座金礦場裡，挖出好幾件特殊石器，讓他們驚覺不對勁，趕緊聯繫相關單位。

波蘭弗羅茨瓦夫大學考古學家馬索伊茨(Mirosław Masojc)率領團隊，至該金礦場進行研究，陸續發現不少「劈刀」，有類似拳頭大小的波浪形刀鋒，還有杏仁狀的刀斧等，每件重約數公斤，同時在該區域還發現製造工具時產生的石屑，推斷此處過去可能是工具製造場。

研究員對堆在石器上的沙土進行光激光定年技術(OSL)檢測，確認最後接觸陽光的時間，推算出沙土堆積長達39萬年，馬索伊茨表示「這意味下面的地層肯定更老，有鑑於這些工具的製作風格，我們認為此石器至少擁有70萬歷史，甚至有可能是100萬年，且與南非的工具類似」。

目前在該地區已發現200處6萬至50萬年歷史的古猿人遺址，包含直立人和智人所使用的舊石器時代文物，此次發現也帶來新突破，幫助考古學家更加了解古猿人的生活狀況，馬索伊茨提到，古文物及工具在沙漠地區很少能夠完整保存，而此批出土的石器狀況良好，可說是非常可貴，認為礦場下可能還埋有更古老的史前古物，此次研究被發表於科學期刊《PLOS One》。