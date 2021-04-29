大陸南京海關日前發現一艘30年老船，登船臨檢時驚見船上佈滿密密麻麻的蜘蛛網和蟲卵，沒想到檢疫後發現，竟然是劇毒的幾何寇蛛（Latrodectus geometricus），又叫棕色寡婦蛛，雖然牠的毒性比黑寡婦蛛略低，但是攻擊性和侵略性比黑寡婦蛛還要強。

綜合陸媒報導，一艘30年的貨船日前申請靠泊南通中遠船廠維修，當地海關認為，該艘船今年1月至3月曾停靠在南太平洋地區裝載原木，有較高的檢疫風險，於是隨即上船檢查。結果發現船艙內及船體周邊鏽跡斑駁，甲板上隨處可見殘留的原木殘渣和樹皮，就連船艙角落等隱蔽空間都佈滿了蜘蛛網。

經深入排查，現場查獲17隻活體毒蜘蛛和大量卵囊，而在送檢當天，蜘蛛卵囊也孵化出數百隻小蜘蛛。事後檢驗報告出爐，更是讓當地海關人員都捏把冷汗，因為這些蜘蛛竟是毒性不容小覷的棕色寡婦蛛。

棕色寡婦蛛主要分布在熱帶地區，雖說毒性比黑寡婦蛛略低，但是牠的攻擊性和侵略性比黑寡婦蛛還要強，尤其是體內含強烈的神經毒素，動物不幸被其咬傷，會出現肌肉甚至神經系統的劇烈疼痛，嚴重情况下可在數小時內死亡。一旦傳入繁殖，將對生態環境和健康安全造成巨大威脅。