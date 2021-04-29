這隻貓很傲驕！國外一對夫妻養了一隻虎斑貓，豈料日前他們迎來了新生兒，而寶寶剛學會坐後，就對貓咪非常感興趣，先前伸出手試圖與貓打招呼，不小心戳到牠的眼睛，讓虎斑貓一臉不屑的看著對方，好像在說「我會失寵都是因為你」。

一名女網友@amberobrien22與丈夫養了一隻虎斑貓「哈西」(Hassee)，他們對貓咪非常疼愛，不過日前夫妻倆剛迎來了寶寶，哈西對新成員似乎還很不適應，當時小嬰兒扶著沙發學走路時，看到哈西坐在上面，便好奇的伸出手試圖摸貓，期間不小心戳到牠的眼睛，哈西嚇得趕緊將頭往後縮。

哈西被小嬰兒攻擊後，雖然並沒有馬上離開，仍靜靜的趴在沙發上，看著小嬰兒在牠前面晃，但牠似乎還不適應寶寶的熱情，經過一段時間的相處後，牠才漸漸習慣對方的存在，但期間仍露出極度嫌棄的臉，眼神中滿是無奈，看著小主人的一舉一動，讓全家人哭笑不得，並將過程拍下PO網。

影片累積1700萬觀看次數，不少人笑著回應「貓皇：算了！看你還小，就不跟你計較了」、「裝一下啦！怎麼不屑的臉，以後還要靠小嬰兒買罐罐」、「貓：我之所以失寵都是因為你，你給我等著」、「喵：快把她送走」、「這個眼神裡，能感覺到貓咪的負能量」、「日本奈良鹿也會做出這種表情，真的有87分像」。