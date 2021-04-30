世界上真的有複製人存在？大陸一名女子日前滑抖音時，意外發現有另一名和自己長得一模一樣的「複製人」，讓她大吃一驚，神奇的是兩人連臉上的痣和虎牙位置都相同，詢問過父母後才得知她們當初都是被抱養的孩子，近日DNA鑑定結果出爐，確認她們就是雙胞胎姐妹。

綜合陸媒報導，來自河南鞏義的程珂珂今年1月被弟妹告知，在抖音上發現一名和她長得幾乎一模一樣的女子，程珂珂看完影片後也大吃一驚，心中充滿了疑問，感覺就像是看到了「另一個自己」。

兩人在3月中旬終於見到面，對方女子名叫張麗，居住在河南登封，有趣的是，素未謀面的她們卻有很多相似之處，像是虎牙和臉上的痣位置一樣，就連血型、愛好、穿衣風格以及笑的時候習慣摀嘴的動作都相同，讓她們直呼神奇。

對此，兩人更加好奇自己的身世，在追問之下程珂珂母親才終於透露，當年因為兒子夭折，才會從一名女子手裡將她抱養，她在看過張麗的長相後，情緒也相當激動，哭著說：「要是早知道還有一個姑娘在外面，就會兩個一起抱養」；而張麗的媽媽原本非常抗拒女兒的問題，最終也無奈坦承張麗是抱養而來。

程珂珂和張麗的故事被媒體報導後引起許多人關注，昨（29）日兩人的DNA報告已經出爐，顯示她們確實是親生姐妹，為同卵雙胞胎，知道這個結果的程珂珂和張麗激動地相擁而泣，經過30年後終於找到失散的親人。另外，網路上還有不少聲稱是她們親生父母的人想要相認，對此姐妹倆表示必須經過扶養她們長大的家人同意才有可能答應。