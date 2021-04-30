美國加州洛杉磯縣西南部托倫斯一戶人家，近日在家準備吃晚餐時，聽到屋外傳來詭異聲響，下一秒發現家裡飛進好幾隻黑鳥，嚇得他們趕緊走出門查看，發現屋頂上盤旋千隻黑鳥，不斷飛進他們家煙囪，現場宛如恐怖片場景，讓人看了毛骨悚然。

屋主發現屋頂上全是黑鳥，畫面宛如「懸疑電影大師」希區考克(Alfred Hitchcock)的電影「鳥」(The Birds)。(影片來自youtube/Inside Edition)

綜合外媒報導，來自洛杉磯縣托倫斯(Torrance)的凱利(Kerri)，本月21日在家準備與家人吃晚餐時，發現發現屋外傳來怪聲，之後屋裡又出現好幾隻黑鳥，她便趕緊出來查看，發現自家屋頂黑壓壓一片，仔細一看全是黑色的鳥，一隻隻鑽進她家煙囪。

凱利提到，當時場景讓她聯想到「懸疑電影大師」希區考克(Alfred Hitchcock)的電影「鳥」(The Birds)，「沒有親眼看到，根本不敢相信那是多麼可怕的情形」，而黑鳥不只盤旋在屋頂上、衝進煙囪，甚至還有的狂啄玻璃窗，試圖衝進屋裡，宛如彷彿鳥版喪屍。

凱利隨即報案求助，之後當地動物管制單位聯繫他們，對此不以為然，表示只要將門打開，鳥就會自行飛走，但事實並非如此，凱利一家將門打開後，飛入屋內的鳥不只沒飛出去，甚至有更多鳥飛進去，最終整棟屋子都被黑鳥佔領，數量多達上千隻。

凱利期間曾試圖趕鳥，但黑鳥也不好惹，甚至凶狠還擊，前仆後繼的猛啄她與丈夫的頭部，當天他們只能租旅館睡，前來幫忙的鄰居派翠克(Patrick Belleville)表示，「牠們只是到處亂飛，屋裡每個房間、浴室都是鳥」，但期間黑鳥都未要離開，甚至在凱利的家棲身、睡覺，第二天狀況仍未改善，屋內每個角落都是鳥屎。

動物管制單位經過一天的調查，才了解鳥的來歷，並建立「溜槽系統」(chute system)，成功將黑鳥從後門引出去。原來這些鳥是「沃氏雨燕」(Vaux’s swift)，喜歡集結同伴在煙囪上築巢，因此又被稱為「煙囪雨燕」(Chimney Swift)，當時牠們正在往北遷徙，期間到了南加州想尋找新棲息地，凱利家的煙囪不幸被牠們相中。

類似事件不只一起，加州蒙特西托(Montecito)一位居民回家時，發現家中煙囪的壁爐裡，湧入多達千隻的的沃氏雨燕，畫面讓他看得頭皮發麻。而不少專家表示，目前正值候鳥遷徙的季節，民眾最好將煙囪口封住，以免候鳥群「乘虛而入」。