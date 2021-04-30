現代生活忙碌，不少人會透過網路來認識新朋友，但卻也經常發生網路交友詐騙事件，一定要特別謹慎小心。大陸一名男子在網路認識一名白富美，雖然兩人從未見過面，男子還是幫忙照顧她中風癱瘓的哥哥長達8年時間，直到最近才終於發覺不對勁。

根據《廣州日報》報導，2012年30多歲的胡偉（化名）到寧波工作，在相親網站上認識了一名白富美，看過照片後發覺對方非常漂亮，於是兩人透過網路交往了半年多時間，期間白富美時常透露自己家境富有，名下擁有4、5套房子，因此想找個「贅婿」過日子。

就在胡偉以為兩人快要修成正果的時候，白富美突然傳來訊息，表示自己的哥哥因為中風癱瘓，希望他可以把哥哥接到寧波照顧，3年後就會和他登記結婚，儘管兩人從未真的見過面，胡偉還是不疑有他，將哥哥接過來同住，並將他當成親兄弟一樣，無微不至地照顧。

豈料3年之後，白富美仍未現真身，哥哥還幫忙打馬虎眼，時間就這樣又過了好幾年，中途胡偉就算換地方工作，也都還是會將哥哥帶在身邊，整整8年的時間，本來就不富裕的胡偉已在哥哥身上花了8萬多人民幣（約新台幣34.4萬）。

直到今年春節期間，胡偉打電話給丈母娘拜年，沒想到卻是身旁哥哥的手機響了，讓他終於開始起疑心，決定報警。經過調查發現，這名「哥哥」姓謝，2012年假扮白富美認識胡偉，中風之後編造許多謊言、假扮多種角色，只為了更好地操控胡偉，讓他能夠一直「養」著自己，目前全案還在審理當中。