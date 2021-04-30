考古學家在冰島西北部一個火山岩洞深處，發現一個類似船型的石造結構，裡面還放有中東文物及動物骨骸，推測火山約在1100年前爆發，而至此殖民的維京人經歷此天災後，認為這是撒旦所引發的，為了阻止末日災難，因此獻上祭品祈禱。

根據《每日郵報》報導，冰島最長熔岩洞「蘇魯特熔岩洞」(Surtsheller Lava Cave)，也是當地著名的旅遊景點，先前在洞內發現一艘石造的船，裡面放有63件文物，其中包括來自現今伊拉克地區的飾物，還有牛、豬、羊等動物經火燒的骨頭。

領導考古團隊的布朗大學史密斯教授(Kevin Smith)認為，北歐海盜維京人佔領冰島後，火山約在1100年前爆發，他們首次感受到火山的可怕，因此將此現象與世界末日做連結，擔心是世界末日的預兆，且基督教傳到冰島後，當地人仍將蘇魯特視為世界盡頭，歷史上甚至將這裡記錄為「審判日撒旦出現的地方」。

熔岩剛開始冷卻後，維京人便進入山洞，製作一艘石製的船，並在裡面進行祭祀，祈求災禍不要降臨，洞穴內不只有動物骨骸，還發現貿易商品，包含63顆珠子，其中有3顆來自伊拉克，而在珠子旁還發現來自土耳其的礦產「雌黃」，用以裝飾珠子和其他物品，不過雌黃在斯堪地那維亞半島非常罕見，也讓考古學家相當吃驚。

當時維京人能將如此稀有的礦物和貨物運到冰島，推測他們知道一些秘密貿易路線，而貿易商品為何也要放於山洞裡，學者推測可能是為了安撫北歐神話巨人「Surtr」，阻止祂破壞世界，不過造船後約100年，當地人多改信基督教，他們也不再在洞穴中放貿易品，考古學家最後在船內，還發現一個磨成十字架的石頭。