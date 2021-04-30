一名女童站在火場前，對著鏡頭露出詭譎笑容的照片在2008年於網路上爆紅，網友們紛紛將其改圖惡搞，讓這張照片成為知名的迷因梗圖「災難女孩」，圖中的女童如今已經長大成人，決定將這張照片拍賣，沒想到竟收獲高達千萬新台幣的天價。

佐伊爸爸偶然間拍下的照片竟讓佐伊變成網路知名的迷因梗圖主角。(影片來源/YouTube/ BuzzFeedVideo)

根據《紐約時報》報導，「災難女孩（Disaster Girl）」拍攝於2005年，當時照片中的主角佐伊（Zoe Roth）年僅4歲，附近一處房屋正在進行火災模擬，消防隊員讓孩子們試著舉起灑水軟管體驗滅火，佐伊的父母也帶著她前往現場觀摩，身為業餘攝影師的父親當時喊了佐伊，要她回頭微笑，並拍下了這張經典的照片，身後的火場讓她的笑容變得十分詭譎，且令人感到毛骨悚然。

2008年佐伊的父親參與攝影比賽並獲得冠軍，這張照片隨之被上傳到網路，以「災難女孩」的稱號廣泛流傳，不少網友都曾將其改圖，用來嘲諷某些災難的發生；不過佐伊一家人這些年來從未因為這張照片而收獲任何利益，甚至佐伊還因為部分誇張的改圖而感到困擾。

如今佐伊已經21歲，在諮詢過「超衰布萊恩（Bad Luck Brian）」的主角凱爾（Kyle Craven）和「握拳寶寶（Success Kid）」的母親後，決定將原始照片放到網路上拍賣，由一名帳號為「3FMusic」的網友以180個乙太幣（虛擬貨幣）買下，換算下來約為47.3萬美金（約新台幣1318萬），而且佐伊仍保有版權，未來每次轉售都可以從中獲利10%。

對於自己意外成為網路迷因紅人，佐伊表示：「一旦它被曝光了，就會一直待在那裡，我們對此也無能為力」、「迷因中的主角沒有任何選擇的餘地，網路太無遠弗屆了，因此無論這是個好的經歷或是壞的遭遇，我們也只能盡可能地好好利用它」。