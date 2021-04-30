嬰兒出生僅450公克，宛如真實版拇指姑娘！山東威海一名懷孕僅23周的婦女，先前因胎膜早破，導致孩子提早出生，但嬰兒當時發育還未完全，皮膚甚至沒長好，因此只能靠儀器維持生命，經過100天的努力，袖珍寶寶順利長大。

小丹丹在醫療團隊的照顧下，從剛出生的450公克，順利增重到2600公克。(影片來源/youtube/中國新聞網)

綜合陸媒報導，王姓孕婦懷孕23周時胎膜早破，保胎3天後緊急轉往山東大學第二醫院，嬰兒小丹丹(化名)提早出生，當時她的體重僅450公克，比成年人的手掌還要小，且有嚴重宮內感染，皮膚與血管都還未長好、呼吸微弱，有輕度窒息。

醫師團隊用臍帶製成靜脈和動脈導管，輸營養液維持嬰兒的生命，並一邊持續監測血壓，防止袖珍寶寶低血壓引起腦損傷，由於她還無法自主呼吸，因此只能靠呼吸機，期間經過兩次感染、多次肺炎，還有因早產導致視網膜病變，醫療團隊便幫她進行眼球玻璃體藥物注射。

經過100天的照料後，小丹丹目前已能自主呼吸、吸吮，胎齡達到37周，體重增重到2600公克，終於在4月28日順利出院回家，而她也成為山東至今體重最輕、胎齡最小且存活下來的新生兒。不少人回應「生命的奇蹟」、「生命是脆弱的，但更是頑強的。敬畏每一個生命，不僅限於人類」、「現在醫療技術太發達了吧」。