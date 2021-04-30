日本近年來有越來越多年輕女性和上了年紀的男性喝咖啡、吃飯，甚至還可能發展出其他關係，藉由這種被稱作「爸爸活（パパ活）」的關係來賺取零用錢。日本媒體近日訪問到一名男性，希望了解在明知一切都只是「逢場作戲」的情況下，為何還有人願意花費大筆金錢在「爸爸活」上面？

根據《NEWSポストセブン》報導，43歲的M先生已經從普通上班族退休，靠著投資房地產和虛擬貨幣，年收入高達6000萬日幣（約新台幣1540萬），目前正和3名年輕女性維持著「爸爸活」的關係。

其中一名25歲的上班族是他的最愛，每個月都會給她60萬到100萬日幣（約新台幣15萬到25萬）的零用錢，另外兩名小女友每個月也分別會拿到10萬日幣（約新台幣2.5萬）；M先生指出，每次小女友收到錢的時候都非常開心，而他也很享受這種感覺，儘管每個月都要支出大筆金錢，還是覺得非常划算。

M先生透露，自己在20多歲曾有一段婚姻，但維持一年多就因為另一半太自私而離婚，從此他就對戀愛和結婚感到厭煩；而這種用錢買來的「虛擬戀愛」，因為建立在雙方都知道是逢場作戲的前提下，所以不會有任何壓力和負擔，如果未來某個「爸爸活」的女友突然跟他說「不要錢，想認真交往」，他反而覺得麻煩。