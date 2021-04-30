身為萬獸之王的獅子，面對自己的孩子搗蛋時，牠們也總是無可奈何，不過公獅相對於母獅，可就沒這麼有耐性。非洲先前一頭公獅趴在草地上休息時，沒想到小獅子紛紛圍在牠身邊，其中一隻幼崽硬要找爸爸玩，不斷在牠身上跳上跳下，惹得公獅起身怒吼，過程非常有趣。

Lion cub pestering his dad pic.twitter.com/6ltpyifj4j — Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) April 13, 2021

推特帳號@AnimalsWorId上傳一段趣味影片，並寫下「幼獅一直糾纏牠老爸」，當時公獅慵懶的趴在草地上，看似正在休息，豈料旁邊一隻小獅子發現後，似乎很想找爸爸玩，便跳到對方的身上，公獅被突如其來的動作嚇到，下一秒不斷吼叫，彷彿在說「快給我下來喔」。

但小獅子完全不會看臉色，不斷纏著公獅不放，甚至還跑到爸爸身邊狂嗅，而公獅發現後更火，直接大吼一聲想把寶寶趕走，隨後幼獅被巨大聲響嚇到而綜藝摔，但牠仍然不放棄，再次跳到公獅的身上玩，把牠氣得直接站起來走開，幼獅覺得無聊了才跑開。

而公獅最後一吼，把周圍的幼崽全嚇跑，有趣的是，坐在後面的另一隻幼獅發現後，全程冷眼看這一段過程，好像在說「就是有你這麼白目的小孩」，10萬人看了哈哈大笑。不少人表示「當爸爸真的生氣時，所有小孩也嚇跑了」、「牠們的互動方式，讓我聯想到《獅子王》爸爸木法沙與兒子辛巴」。

獅子生活於非洲和亞洲，是世界上唯一一種雌雄兩態的貓科動物，以雌性為主的群體，母獅終其一生都不會離開獅群，主要負責獵食，而公獅則可能會因年齡，或受到外來公獅挑戰而離開，因此一般在獅群中只會有一隻成年的雄獅，未成年雄獅成年後就會被驅逐，防止挑戰父親的獅王地位。