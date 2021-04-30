澳洲一戶人家日前準備在家裡煎肉，舉辦一場開心的「漢堡之夜」，沒想到剛把煎台打開，就看到一隻體型嬌小的袋貂藏在角落，見到人類後牠瞬間高舉雙手，做出最凶狠的表情不斷發出叫聲，就算有人拿鏟子驅趕也依舊留在原地，毫無震懾力的可愛行為讓全家人都笑翻了。

根據《每日郵報》報導，澳洲一戶人家昨（29）日傍晚原本準備舉辦一場「漢堡之夜」，沒想到一把置於室外的煎台打開，就看到一隻體型嬌小的袋貂隱身在角落，牠一發現人類靠近，就立刻舉起自己的雙手，擺出最凶猛的姿勢和表情，不斷發出叫聲，像是在表達對於人類的憤怒和不滿。

負責煎肉的爸爸看見「不速之客」亂入煎台，先試著用鍋鏟敲擊鐵板驅趕，但袋貂聽到聲音後反而更加激動，爸爸只好無奈地一邊揮舞鍋鏟一邊說：「我們要煎漢堡，你快走！」，後來又故意在更靠近袋貂的地方敲擊，希望能夠嚇跑牠，但袋貂完全「沒在怕」，依舊待在原地、保持著相同的姿勢。

最後他們吸引袋貂抓住掃帚末端，終於成功把牠放生野外。事後這家人也將這段可愛的相遇分享到TikTok上，短短一天的時間就吸引300多萬的觀看人次，網友們紛紛留言：「牠都已經把手舉起來了，你們還想對牠做什麼？」、「袋貂：我才不會走，我就要賴在這裡，除非你也給我一個漢堡」、「可憐的小東西，牠看起來只是想要一個擁抱」。