前陣子因為日本定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，可愛的劇情和角色，造成一股天竺鼠熱潮，很多人都想擁有一隻，但事實上照顧天竺鼠並不簡單！英國一名女子4年前和同事買了6隻母天竺鼠來養，豈料裡面竟混入一隻公的，在這段時間內享盡齊人之福，天竺鼠的數量也從原本的6隻暴增成88隻。

蘇菲未來想開設一間天竺鼠救援中心，並向大眾傳達關於天竺鼠的正確知識。(影片來源/YouTube/This Morning)

根據《每日郵報》報導，31歲的蘇菲（Sophie Mason）和46歲丈夫馬克（Mark）在4年前和同事買了6隻天竺鼠，原本以為全都是母的，豈料裡面竟有一隻公鼠亂入，才短短4年的時間，天竺鼠的數量就暴增到88隻，為了照顧牠們，蘇菲乾脆辭掉工作做「全職保母」。

不過除了在家專心照顧天竺鼠們，蘇菲也開設了一個粉絲專頁「Masons' Cavies」，將她的飼養過程、心得以及一些相關的知識科普分享給大家，目前已經有超過26萬名追蹤者，還有熱心粉絲會「抖內」，讓蘇菲光靠粉專一年就能入帳4萬英鎊（約新台幣155萬）。

不過她也透露，照顧這麼一大群天竺鼠並不簡單，平時光買牠們吃的蔬菜，每年就要花上7千英鎊（約新台幣27萬），再加上醫藥費等花費，一年就高達2萬英鎊（約新台幣78萬），支出十分可觀。

雖然從以前蘇菲就和丈夫計畫要飼養一大群天竺鼠，但目前不會再飼養更多，每一隻母天竺鼠也都做過絕育手術，未來等夫妻倆都準備好後，希望能夠開一間天竺鼠救援中心，並且打破現有迷思，向大眾傳達有關天竺鼠的正確知識。