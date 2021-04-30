科威特一名男子經常與女友至當地一間咖啡廳光顧，發現附近常有2隻三花貓出沒，而且會跑來向他們討食，情侶倆發現後不僅沒趕牠們走，甚至會分食物給流浪貓吃，雙方漸漸沒養出默契，直到一天其中一隻貓強迫他收編，直接跳上情侶倆的車，彷彿在說：「差不多該帶我回家了吧？」，讓男子看了哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，阿克旺(Basil Akwan)經常與女友至咖啡廳光顧，而其室外還有提供座椅與遮陽棚，因此也吸引2隻三花流浪貓休憩，而情侶倆發現後，做在室外時便會分食物給牠們吃，而貓咪也漸漸喜歡上阿克旺，當他們來消費時，便會跳上情侶倆的桌子，陪他們喝咖啡打電腦。

阿克旺提到，「即使在雨天，牠們也總是待在同一地方等我們來，看到我們出現後，就會過來磨蹭、討抱抱」，普通阿克旺要離開時，流浪貓也不會跟上去，只會靜靜待在原地，豈料其中一隻貓一天看到對方要離開時，竟跳到阿克旺的車上「強迫收編」，讓他看了非常不捨，又不忍心將牠趕下車，便決定將牠帶回家照顧。

阿克旺笑說「牠走進我的車，贏得了我的心」，並將牠取名為「蘇菲」(Sophie)，而另外一隻流浪貓則被女友收養，蘇菲抵達新家後，起初還有些不適應，緊張的不斷四處張望，但一看阿克旺在身邊後，馬上就露出安心的表情，但如今事隔4個月，蘇菲越來越適應新生活，經常在早上歪著頭等主人起床，白天一起在陽台曬日光浴，模樣非常可愛。