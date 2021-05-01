買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能等，都是左右房價的關鍵，甚至攸關未來脫手的價格，日前就有網友透露，近期看房時發現屋主買房6年，一直沒有入住，屋內卻擺滿家具，房仲僅解釋是為了讓政府檢查用，讓他一頭霧水。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後暗黑真相。

原PO日前在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》PO文指出，近期看房時，發現屋主房子買了6年，卻一直沒入住過，「房子裡放了一些家具，說是要拍照給政府檢查，是什麼意思呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有可能是為了小孩子的學區入戶籍，假裝在裡面生活過」、「有些地方可申請補助，例如桃園大園區的噪音補助，檢查人員會到住所拍照，確認有人居住」、「應該是為了稅金的關係，自用住宅可以少繳很多，不過還是建議你可以問仲介問清楚，畢竟世界無奇不有，問清楚自己也有個保障在」。

也有內行人曝光背後暗黑真相，「那叫『居住事實』，通常是為了應付國稅局檢查是否自住」、「是檢查沒錯！符合自用宅，會省稅」、「自用住宅設籍滿6年，獲利400萬內免稅。應該是為了這個」「要給檢查員看 ，檢查用途是住宅或營業用，稅不同」、「講白是囤屋，假裝是自用，意思就是擺明要賺你錢，也不怕你知道他就是投資客，明白的告訴你，上有政策、下有對策」。