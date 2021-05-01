貓咪很有靈性，能夠感受到主人的情緒，甚至會做出人性化的舉動。大陸廣州一名駕駛日前開車回家時，發現一名嬰兒在馬路上爬行，而且身邊都沒有大人，但神奇的是，嬰兒的身邊竟出現一隻貓，用肉身阻擋寶寶爬到馬路中間，靈性舉動讓網友直呼「小貓咪真是天使」。

綜合陸媒報導，廣州珠海一名李姓駕駛本月22日開車回家時，發現馬路邊竟出現一名嬰兒，獨自在路上爬行，身旁都沒有任何一個大人陪同，儘管當時並沒有很多車，但一不小心都可能發生意外，神奇的是，嬰兒旁邊竟緊跟著一隻小貓，疑似是他們家養的，宛如嬰兒的保鑣，陪在他的身邊。

嬰兒往前爬行時，小貓就擋在他前面，似乎想阻止寶寶爬到路中間，李姓駕駛趕緊下車查看，並在附近邊走邊喊「這是誰家的小孩兒啊！」，沒過多久，一名身穿黃色衣服的女子從屋內走了出來，疑似是嬰兒的母親，發現孩子在馬路上，趕緊跑過去將孩子抱回家，才結束這一場驚魂記。

這一段影片曝光後，不少人直呼貓太有靈性，更多人痛批媽媽失職，「這一家人還不如他家的貓，這麼大點兒孩子溜出去都看不到」、「感覺沒有貓咪擋著，寶寶還會爬得更遠，媽媽心太大了，還好沒出事」，還有人分享類似經歷，「我家老貓也是這樣，女兒小時候偷偷爬樓梯，老貓寸步不離，平時沒叫牠時，整天就黏著寶寶，邊走邊喵喵叫」。