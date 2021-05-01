大部分的動物看到天敵出現都避之唯恐不及，然而仍有一些大膽的動物，敢在天敵的地盤上放肆撒野！近日網路上流傳著一段影片，一隻「異於常鳥」的黑冠山雀居然趁著狐狸睡覺的時候，跳到牠們身上瘋狂拔毛，只為了築一個溫暖的巢。

這隻黑冠山雀為了蒐集動物毛，居然找上自己的天敵狐狸，趁著牠想睡覺的時候瘋狂拔毛。(影片來源/YouTube/Texas Backyard Wildlife)

YouTube頻道「Texas Backyard Wildlife」時常分享野生動物的日常生活，上個月初一段山雀拔狐狸毛的影片，引起網友們熱議。從畫面可見，一隻狐狸正躺在落葉堆上舒服地睡覺，然而有一隻黑冠山雀（Black-Crested Titmouse）從旁邊悄悄靠近，接著用極快的速度拔毛、逃跑，狐狸雖然被驚醒，卻沒有任何反應，山雀見狀竟又大膽靠近，在狐狸身上踩跳，接著又拔毛離開，整個過程反覆了好幾次。

到了最後，狐狸乾脆放任山雀在自己身上瘋狂拔毛，獨自沉浸在夢鄉中不願醒來，山雀也越來越得寸進尺，動作不再像剛開始那樣小心翼翼，反而一連拔了好幾次毛，等到嘴裡叼滿了才會離開，就算狐狸變換睡姿牠也不會被嚇跑。

對此，影片中的解說員透露，黑冠山雀築巢接近尾聲時，就會蒐集動物毛將它們編織進去，讓鳥巢可以更加溫暖牢固，但他沒想到山雀居然會找上自己的天敵狐狸，直呼這樣的行為非常不明智，因為只要一不注意就可能被生吞下肚。

對於這隻山雀的大膽舉動，網友們都笑翻了，紛紛留言：「狐狸：這個覺怎麼越睡越冷」、「這狐狸都快被牠拔禿了吧」、「原來每個鳥巢都是冒死做出來的」、「這鳥好煩啊，就像晚上睡覺一直有蚊子在耳邊飛一樣」、「現在終於知道狐狸為什麼要吃牠了，因為這鳥就是討厭的拔毛小偷」。