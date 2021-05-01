日本拉麵擁有美味濃郁的湯頭和Q彈麵條，再搭配誘人的叉燒肉，讓台灣饕客愛不釋手，吸引不少日本業者來台展店，不過日前就有網友發現，多數拉麵店的空間狹小，座位也不多，但消費者依舊大排長龍，讓他不禁好奇「為什麼不開大間一點就好？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼拉麵店都要小小一間？」為題，PO文指出，近日和友人相偕前往一家拉麵店朝聖，由於正值周末熱門用餐時段，後來排隊逾一個多小時才入內用餐，但友人不但不以為意，甚至慶幸直呼「還好沒有排很久」，讓他不禁好奇「拉麵店裡面大概12個位置，排隊有30人以上，為什麼不開大間一點就好？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「空間一大，你就會想待久，翻桌率就降低；空間小，你吃完就會趕快離開，這樣店家才賺得到錢」、「飢餓行銷的一種」、「店租很貴」、「承認吧！台灣人就是愛排隊」、「不排隊你就不吃了」。

不過也有內行人點出店家背後用意，「開大間一點，拉麵師傅也不會做比較快啊」、「單次服務量就沒那麼大，出餐速度快不起來也沒用」、「就cost down（降低成本）啊！店面租小一點、設備少買一點、師傅少請幾個，反正客人還是乖乖排隊，獲利不變，成本降低」。