大自然太神奇！美國阿拉巴馬州員工日前在傑尼瓦縣進行土地改良工程，發現2顆宛如恐龍蛋的卵，讓工程人員相當好奇，經過進一步檢查，才發現這是產在龜殼的蛇蛋，由於此現象較少見，因此在網路上引發討論。

MANAGEMENT AREA MONDAY! Like anyone who spends a lot of time in the field, our WMA staff often finds some pretty cool... 由 Alabama Wildlife and Freshwater Fisheries Division 發佈於 2021年4月26日 星期一

根據《Southern Living》報導，野生動物管理區(Wildlife Management Area)日前在阿拉巴馬州傑尼瓦縣森林內，進行土地改良的相關工程，期間挖到2顆畸形的蛋，外型看似像恐龍蛋，讓他們相當驚訝，經過進一步檢查後發現，這是產在死海龜殼內的蛇蛋。

照片中可見，海龜殼底下破了一個大洞，而裡面藏著2顆橢圓狀的蛇蛋，把龜殼當成孵化庇護所，宛如保護牠們的外殼，讓蛇蛋不易受掠食者捕食，照片也被分享至臉書社團「Alabama Wildlife and Freshwater Fisheries Division」，提到目前無法確定蛇的種類，牠們顯然非常聰明。

阿拉巴馬州約有40種蛇，多數蛇媽媽產下蛋後，會將其埋在沙土後離開，讓寶寶自行生長，但並非所有蛇都會棄嬰，蛇類繁殖方式非常多樣，部分蛇類會認真築巢，並守在蛇卵附近孵育牠們，例如眼鏡王蛇，牠們產下蛇蛋後，會用身體捲著牠們，直至幼蛇孵化，且因蛇屬變溫動物，母蛇體溫不夠時，還會用肌肉反覆收縮，靠摩擦生熱孵蛋。

根據《自然與人文數位博物館》介紹，蛇繁殖方式不只分為卵生與胎生，有的蛇下蛋時，胚胎才剛要生長，例如鼠蛇，還有的蛇是胚胎幾乎已成長完成才下蛋，且在幾天到幾個星期後孵化，例如滑綠蛇。