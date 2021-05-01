大陸考古人員近日又在西安發現一座西漢時期的古墓，雖然主墓室被盜嚴重，但旁邊還有兩座保存完好的耳室，裡面存放了大量裝滿糧食的編織袋，經過鑑定這些糧食分別為大麻、黍、粟，考古人員表示，在2千多年的墓穴中，這種用有機質存放糧食的形式，能夠保存下來其實非常罕見。

綜合陸媒報導，陝西省考古研究院配合西安市基礎建設重點項目，在該地進行考古挖掘工作，從2020年8月至今，根據前期探勘和後續挖掘情況推測，這座城市有超過千座古代墓葬。近日考古人員在黃渠頭發現一座西漢時期的墓葬，平面呈「甲」字形，是帶有長斜坡的磚室墓，面積約20平方公尺。

墓室頂部早年發生過坍塌，還曾多次被盜墓賊侵入，考古人員在盜洞填土內清理出牙質筒形飾品、玉眼障以及玉豬握等器物，所幸墓道北端兩側的耳室未受盜擾，清理後發現20多件陶製和原始瓷的罐類器皿，其中彩繪陶器頸部還可見朱書的紀年文字，器物上方則覆蓋著保存良好的編織布。

耳室中還並排堆放了大量束口圓柱狀編織袋，裡面裝有滿滿的糧食，取樣鑑定後確認為大麻、黍、粟三種，其於更詳細的部分還需等待進一步分析，考古人員指出，這種用有機質存放糧食的形式，能夠保存下來是非常罕見的。另外，根據墓室和挖掘出的文物，考古人員推測墓主人應該是西漢中晚期高級貴族或官員。