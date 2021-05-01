現在人工作忙碌，超商各式微波食品更是不少外食族的首選之一，不過就有眼尖的網友發現，微波食品包裝上竟有一道「透明直條」，原以為是製造商為了節省成本，導致封膜有接縫，後來才發現背後竟然大有作用，直呼「長知識了！」

原PO日前在PTT「StupidClown板」PO文指出，日前偶然發現超商的微波食品包裝上，有一道透明直條，「我一直以為那條是接縫耶！以為超商節省到連包材邊緣都不放過，還用膠帶貼起來…因為每次撕開都要撕兩次，內心不知道偷偷罵過幾百次，有夠麻煩！」

後來才知道，這一道「透明直條」是為了要讓食品微波加熱後，水蒸氣產生的壓力能從此處釋放，避免包裝爆開，讓他暗自懺悔「誤會大了，它原來是『舒壓』用的！以後看到這條，我會滿懷感恩的撕開的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「舒壓用的？好酷！我也好奇很久的說」、「長知識！我一直以為是包裝只要撕到那條線就好」、「我也以為是像泡麵蓋一樣撕到那就好」、「難怪近年都不用撕開封膜就能直接微波」、「很聰明的設計耶」、「印象中只有小七用這類包材」。

也有內行人解釋，「微波因為會產生水蒸氣，壓力會自動從那條裂開釋出，防止包裝爆開，這樣就不用再另外將封膜戳洞或割開了」。