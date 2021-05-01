大陸內蒙古一隻小羊因為先天性殘疾，出生就沒有後腿，然而牠沒有放棄生存，反而努力學習如何用2條腿走路，不久後便習慣以倒立的方式行走，擁有超強意志力的小羊在網路上走紅後，網友都相當感動，還幫牠取了「羊堅強」的綽號，豈料小羊日前不幸離世，只活了短短的40天，讓大家感到十分難過。

小羊堅強的意志力讓網友相當感動，因此替牠起名為「羊堅強」。(影片來源/YouTube/中新網)

根據陸媒報導，這隻小羊出生在內蒙古呼倫貝爾某間牧場中，後腿一出生就畸形，後來因為天冷被凍到壞死，讓小羊只能依靠2條前腿來走路，為了讓自己能夠活下去，小羊剛開始只能跪在地上移動，跟在媽媽身後討奶喝，後來經過努力學習，牠學會了用2條前腿走路，後半身則懸在空中，整個姿勢看起來類似於倒立。

牧場主人透露，儘管這樣的行走方式有些獨特，但小羊行動非常自如，可以自在地穿梭在籬笆和圍牆之間，靈活的步伐也讓牠很快就能追上媽媽的腳步；平時如果想休息，小羊就會把後半身擺在地上、靠著樹幹，讓自己的2條前腿好好休息。

擁有超強意志力的小羊很快就在網路上走紅，大家都相當敬佩牠，並幫牠取了一個「羊堅強」的綽號；但遺憾的是，小羊在本月25日晚間，因為吃完奶、吃完草後運動量不足而脹氣，最終不幸離世，這個消息讓大家十分難過，不過牠的精神仍鼓舞了許多人，網友們也直呼：「小羊都這麼堅強！還有什麼困難能難倒我們呢！」。