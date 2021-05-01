國外一名女子養了一隻約克夏，日前她放愛犬出去散步，豈料不久下起大雨，愛犬便趕緊回家躲雨，但有趣的是，期間牠竟收編一隻流浪幼貓，路途中不斷鼓勵牠一起回家，在遇到較高的門檻時，約克夏甚至還叼幼貓上台階，讓人看了相當暖心。

Little pooch brings home a kitten that has been abandoned. 😊❤️ pic.twitter.com/DAwiCqozxC — Fred Schultz (@fred035schultz) April 29, 2021

一名網友Fred Schultz將影片分享至推特，當時女主人放她飼養的約克夏至後院散步，沒想到之後竟下起大雨，而愛犬便匆匆趕回家躲雨，女主人也守在門口查看，發現牠身後竟跟著一隻幼貓，全身髒兮兮的，而且看起來非常瘦弱，幾乎快要走不動了，期間幼貓一度想掉頭離開，約克夏還擋在牠前面阻止。

起初以為是幼貓跟著約克夏回家，女主人這時才知道，原來是愛犬救小貓回家，期間似乎不斷地鼓勵對方向前走，約克夏甚至頻頻往後查看，確保幼貓有跟上來，走到較高的台階與門檻時，小貓因力氣不夠，走到一半摔在地上，而約克夏便主動上前將貓叼進屋，女主人還叮嚀「溫柔一點喔！」。

小貓成功進屋後，終於找到棲身之地的牠，才放心的趴在地上，而約克夏則上前舔舐牠，彷彿將幼貓當成自己的孩子。影片累積348萬觀看次數，不少人感動的說「動物有時比人類還更有人性啊」、「我家養的狗也曾救過一隻差點凍死的野貓，當時正好下起暴風雪，我的狗發現後，便將牠帶進屋裡，經過一天的照顧後才恢復健康，如今成為我們的家人了」。