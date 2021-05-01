有別於過去老一輩的人諱疾忌醫，現代人愈發重視健康，一旦身體出現不明病痛，就會前往醫院就診。日前就有網友透露，左手突然痛到舉不起來，即便是小幅度的活動也痛到飆淚，沒想到就在他咬牙脫下上衣檢查時，才發現竟然是「腋毛」在作怪，讓他當下又羞又窘。

原PO日前在PTT「StupidClown板」PO文指出，一早醒來後，左手莫名劇痛，即便是小幅度的活動也讓他痛到飆淚，更不用說要騎車或搭車，為了減緩疼痛，他也決定當天盡量不使用左手，如果到了隔天情況依舊沒有好轉，就果斷前往醫院就診。

原PO接著表示，後來當他準備脫掉上衣洗澡時，依舊痛到不行，但是為了進一步掌握自己的病況，他索性咬牙將上衣扯掉，沒想到，這才突然發現，左手之所以莫名劇痛，是因為「腋毛打了4個結」，難怪只要有一丁點活動，就會因為腋毛受到拉扯，讓他痛不欲生，於是原PO便火速進行修剪，這才回復到正常的舒服狀態，「自己也覺得無言，竟被這折騰一整天，好險沒直接看醫生，不然羞死」。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「腋毛小精靈打的」、「原來腋毛會打結…學習到奇怪的知識了」、「毛是多長，竟然會打結」、「居然有這種事，長知識了」、「世界還真是無奇不有啊」、「到底睡覺時是做了什麼動作，可以讓腋毛打結啦」；還有人打趣笑說「腋結金蘭」、「俗語說不要腋毛不拔，誰叫你不聽」，更有人建議「腋毛要潤絲」、「洗髮後順便用潤髮乳保養一下就好」。