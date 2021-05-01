大陸陝西省西安中豐店一座古宅，擁有300年的歷史，日前屋主表示，他的祖先是清康熙的總兵官，當時家中聖旨多達15道，甚至還有御賜金匾3幅，但部分聖旨不見，如今只剩下7道，能夠擁有如此多的文物，讓不少網友驚呼「這個就是傳說中的大戶人家啊」。

根據《梨視頻》報導，西安中豐店有一座300年古宅，屬於關中四合院建築，但因長年未整修與維護，如今變得殘破不堪，所幸其中幾面雕磚仍保存完整，第十三代後代張連虎表示，他的祖先都是清康熙的總兵官，第一代是張鵬程，第二代則為張玉麒。

張連虎提到，老祖先在明末清初時，從陝北榆林遷到西安中豐店，並在這裡修建80多間房子及東西城門等，「當時這個街道進來以後，整條街都是我們家的，如今只剩一個房院」，儘管老宅已部分損壞，但地上仍可看到大廳、廂房等建築痕跡。

張連虎坦言，由於老宅未妥善保護，如今變得殘破不堪，每當下雨時就很擔心老宅的狀況，深怕房屋會支撐不住而倒坍，甚至還有不少收藏家至此，想要收購老宅的一磚一瓦，但他堅持不賣，認為這是老祖先留下的，想讓家族的人繼續傳承下去，未來也希望能盡早修復老宅，將古蹟保存下來。

不少網友驚呼「這個就是傳說中的大戶人家啊！就是可惜房子沒有被保護好」、「光是從現在剩下來的房子來看，整個建築都是很有設計感的，雕花細節也很多」、「沒想到這麼破舊的宅子裡，還有這麼寶貴的文物啊」、「家譜記載的聖旨和金匾，他家祖先在清代肯定立了功吧！」。