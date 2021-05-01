美國密西根州底特律河日前正在進行年度鱘魚調查，豈料工作人員在河中撈起了一條體型超級巨大的鱘魚，牠的體重達108.8公斤，估計已經存活百年以上，讓工作人員都相當驚訝，在進行完基本的測量後就趕緊將牠放回河中。

這條鱘魚的身長約2.1公尺、體重108.8公斤，比一名成年男性還要大許多。(圖/美聯社)

根據《WBRZ-TV》報導，美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）在本月22日時，派了3人小組前往位於密西根州的底特律河（Detroit River），進行年度鱘魚調查，沒想到途中居然捕撈起一條體型巨大的鱘魚，3人花費了將近6分鐘的時間，才終於用漁網把牠捕撈到船上。

專家費雪（Jason Fischer）回憶當時的情況指出，他們透過魚線可以感受到魚不斷在擺動，直到距離越來越近，他們才驚覺原來是一條大魚「上鉤」了，被拉上船後的鱘魚似乎早已耗盡體力，生物學家威格倫說：「牠掙扎累了，沒有讓我們費太多力氣」。

經過測量發現，這條鱘魚身長近7英尺（約2.1公尺）、體重240磅（約108.8公斤），從照片上也可以看見，牠的體型比成年男性還要大許多；3名專家根據這些數據推斷，認為這條鱘魚應該為雌性，而且年齡早已突破百歲。

據悉，密西根州自然資源部資料顯示，雄性的鱘魚平均壽命為55歲，而雌性鱘魚的壽命介於70到100歲之間，此外鱘魚在密西根州被列為受威脅物種（Threatened Species），因此每人每年只能釣1條還有大小規定，且只能在特地水域垂釣，而在底特律河所釣到的鱘魚則一律必須放生。