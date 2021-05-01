國外地大物博，經常巧遇野生動物，但遇到攻擊性強的動物時，切勿因為好奇或是惻隱之心上前互動，小心小命不保！國外就有一名車主，獨自駕車前往郊區時，意外看見一隻瘦弱的鬣狗，不斷向他賣萌撒嬌，原本車主想下車摸摸鬣狗，並且餵食，直到瞄了一眼後照鏡後才驚覺事情不對勁！

網路上日前瘋傳一段影片，只見該名車主駕車路過郊區，四周荒煙漫草，卻偶遇一隻瘦弱鬣狗，主動上前向他示好，還數度趴在他的車門上，睜著無辜的大眼賣萌撒嬌，車主覺得鬣狗的模樣可愛，也將車窗降下來，和鬣狗近距離接觸。

後來車主察覺到鬣狗小巧的鼻子不斷嗅聞，猜想鬣狗可能餓壞了，便打算下車餵食，沒想到當他不經意的一眼瞄向後照鏡後，竟看見其他多隻鬣狗竟然守在他的車尾和車子四周，且不斷緊盯著他的一舉一動。

這時他才驚覺，這可能是一場「狩獵行動」，如果自己一時心軟下車，後方的鬣狗恐怕會一擁而上，將他視作獵物般撕咬。車主一方面感嘆鬣狗的聰明絕頂，一方面又因為自己小看了野生動物與生俱來的習性而汗顏，不禁呼籲民眾獨自前往野外時，不要任意餵食野生動物，否則恐會小命不保。

對此，就有專家指出，不少野生鬣狗已經非常熟悉人類的習性，牠們除了擁有絕佳的狩獵技能，智力也不容小覷，千萬不可低估。